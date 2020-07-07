Türkiye'de yaşanan üç büyük deprem! AFAD'ın deprem simülasyonunda birebir canlandırıldı

Türkiye'de yaşanan üç büyük deprem acılarıyla birlikte hala hafızalarda.. Deprem gerçeğinin sadece sayılardan ibaret olmadığını hatırlatmak için AFAD'ın deprem simülasyonu o depremleri birebir canlandırıyor.

Haber Global Muhabiri Aytaç Kurnaz da AFAD'ın deprem simülasyon merkezinde Türkiye'de yaşanan 3 büyük depremi birebir yaşadı. Gölcük: 7.4, 45 saniye… Düzce 7.2, 30 saniye… Van 7.2, 25 saniye...

Eğitim uzmanıyla birlikte muhabir Kurnaz,koltuğun yanında güvenli pozisyonda beklerken, sarsıntının boyutu gözler önüne serildi.

'YAŞAMAYAN ANLAMAZ'

Olduğu yerde bile durmakta zorluk çeken Kurnaz, diz kapaklarının bile acığını belirtirken "Yaşamayan anlamaz. İnanılmaz bir sarsıntı" ifadelerini kullandı.



