Türkiye'de Zorba alarmı

Ege ve Marmara'da yarın için beklenen şiddetli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı Saros Körfezi yakınındaki Keşan ve Enez ilçelerinde gerekli önlemler alındı.

Türkiye'de kasırga önlemleri alındı

1 / 14 Keşan ve Enez belediyeleri ile koordinasyonunda şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda hazırlıklar tamamlandı.

2 / 14 Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meteorolojik gelişmeleri takip ettiklerini ve teyakkuzda olduklarını söyledi.

3 / 14 Fırtınanın Yunanistan tarafına kaydığı bilgisini aldıklarını belirten Özcan, "Kurtarma ekiplerimize ve personelimize teyakkuzda olmalarını ilettik.

4 / 14 Fırtınanın yağmurla birlikte geleceği bilgisi üzerine su ve kanalizasyon müdürlüğü ekiplerimizi teyakkuza geçirdik.

5 / 14 Sıkıntı olabilecek noktalar için su pompalarımız ve itfaiye araçlarımız hazırlandı." dedi.

6 / 14 Vatandaşın bilgilenmesi için anonslar yapıldığını ifade eden Özcan,şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza mümkün olduğu kadarıyla kapı ve pencerelerini iyi kapamalarını, olası fırtınada dışarıda olmamalarını, dışarıdaysalar çatılardan uçabilecek malzemelere dikkat etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyoruz. Fırtınanın Saros ve Çanakkale bölgesinde etkili olması bekleniyor.

7 / 14 Takip ediyoruz. Yarın sabaha karşı fırtınanın başlayacağını bekliyoruz. Saros Körfezi'ne kıyısı olan Erikli ve Yayla gibi sahil kesimlerimizde de anons sistemimiz var, uyarıları yapıyoruz. Yazlıkçı sezonu bitmiş vaziyette ancak gerekli duyuruluyor yapılıyor. Vatandaşlarımız basından da fırtına beklentisini takip etmelidir. Orta Ege bölgesinde Tornado bekleniyor, Trakya'nın kuzey kısımlarında da yoğunluk gösteriyor."

8 / 14 Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı da fırtınaya karşı vatandaşları uyardıklarını belirterek, "Belediye gerekli önlemleri aldı. Bazı bölgelere kum torbaları koyduk. Vatandaşlara kapanabilecek yerleri sıkı sıkı kapatmasını ilettik. Şu an alınacak tüm tedbirleri aldık." değerlendirmesinde bulundu.

9 / 14 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, pazar günü Ege'de etkili olması beklenen tropik fırtına öncesi izinlerin kaldırıldığı, hazırlıklı şekilde beklendiği bildirildi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan değerlendirme ve analizlere göre orta Akdeniz'de ve Ege'de oluşması beklenilen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini artırması ve tropik fırtınaya dönüşmesinin tahmin edildiğini belirtti.

10 / 14 Fırtınanın Ege bölgesini etkilemesi durumunda, pazar günü rüzgar hızının 100 kilometreye ulaşmasının beklendiğini vurgulayan Yılmaz, meydana gelecek yağışların da metrekareye 75 kilogram ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

11 / 14 Vatandaşların hava koşullarını dikkate alarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları gerektiğini aktaran Yılmaz, "Kamu birimleri tarafından yapılacak uyarılar dikkate alınarak hareket edilmeli. İhtiyaç halinde de 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı." ifadelerini kullandı.

12 / 14 Bodrum Milta Marina Saha Sorumlusu Ufuk Akalın da gazetecilere yaptığı açıklamada, karada ve denizdeki teknelerde tedbirler aldıklarını söyledi. Teknelerde tehlike oluşturan malzemeleri topladıklarını anlatan Akalın, "Yarışçı teknelerini hafif oldukları için denize indirdik. Burada daha sağlam koruyabiliriz diye düşündük. Diğer malzemeleri bir araya getirdik. Sahada risk oluşturabilecek belli başlı tüm malzemeleri kapattık." diye konuştu.

13 / 14 Bodrum Milta Marina Liman Hizmetleri Müdürü Mehmet Akince ise fırtına öncesi teknelerdeki tonoz ve usturmaça sayılarını artırdıklarını kaydetti. Teknelerin ve iskelelerin daha emniyetli olması için zincirlerini de kontrol ettiklerini aktaran Akince, "Teknelerin rüzgara maruz kalıp zarar görecek ekipmanlarını indirdik ve topladık. İzinlerimizi kaldırarak tam kadroyla marinada görev başındayız. Fırtınaya hazırlıklı bir şekilde bekliyoruz." ifadesini kullandı.