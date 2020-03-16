Türkiye'deki koronovirüs vaka sayısı artar mı? Canlı yayında dikkat çeken açıklama

Eğer bu şekilde devam ederse-her bir hasta 2-3 kişiye bulaştırıyor- tedbir almazsak bu hastalık sadece 8 tane inkübasyondan sonra 40 günde dünya nüfusunun yarısını hastalandıracaktır. Bu da şunu gösteriyor; şu andaki rakamlarıyla henüz ölüm rakamı 6500, diye bu kadar korkuyoruz diyenler için söyledim. Çünkü gribin bir aşısı var, bir ilacı var. Ama bu hastalığın ne aşısı var ne ilacı var.

"Gripten daha çok ölen var,bu hastalık çok büyütülüyor" diye bir görüş var. Önce ona açıklama getirmek lazım. Şu andaki duruma bakarsak, şu anda her 1 milyon kişinin 22'sinde bu hastalık var. Yani baktığınızda çok korkulacak bir hastalık gibi görünmüyor. Ancak bu işin nasıl seyredeceğine baktığımızda gerçekten korkutucu olduğunu görüyoruz. Örneğin bu hastalığın ortalama kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında ortalama 5-6 gün.

"GRİP YÜZÜNDEN DAHA ÇOK ÖLEN VAR" İDDİASI

Devletin aldığı tedbirlerin amacı, 2-3 rakamı 1'e indirmektir. Bu tedbirler de buna yarıyor. Nasıl seyredeceğine bakmak için diğer ülkelerde nasıl seyretmiş kısaca bakmamız gerek.

HANGİ ÜLKELER NASIL TEDBİRLER ALDI?

Üç guruba ayırıyorum ben ülkeleri:

Bir grup ülke Çin, Güney Kore ve Japonya'da bu hastalık birden bire artmış ama sonra aldıkları tedbirlerle hastalığın artma hızını durdurmuşlar. Çin sokağa çıkma yasağı ilan etti, katı bir karantina uygulandı. Bu şekilde bastırıldı. Ama Şangay ve Pekin'de çok büyük baskılarla hastalığı kontrol altında tutuyorlar. Bu Çin dışında ülkelerin zor yapabileceği bir şey. Güney Kore, taşıyıcıları tespit edip onları karantina altına aldı.

Bir grup ülke var ki bunlar; İtalya, İran, İspanya, Almanya, Fransa gibi tedbirde geç kalan ülkeler...

Bir de bizim gibi virüsün geç ulaştığı, virüsün ülkemize girmemesi için tedbir alan ülkeler var. Bunların seyri de bulaştırma kat sayısını yavaşlatmakla ilgili.

NASIL SAVAŞMALI?

Bunu bir savaş gibi düşünün. Ön sıraya bir kuvvete koyarsınız. Bu en güçlü ordu olmaz. Düşmanın girmesini yavaşlatmaktır. Esas kuvvetinizi onların arkasına koyarız. Ön sırada iyi mücadele verdik, virüs bize geç geldi. Ama arka sırada tedbir almazsak biz de çok büyük salgın yaşarız. Arka taraftaki mücadele ön taraftaki mücadeleden daha zor.



