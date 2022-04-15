HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sı bu yüzden! "Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun"

Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sı bu yüzden! "Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun"

15.04.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp Sağlığı Haftası nedeni ile açıklama yapan Bingöl İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, “Sağlıklı beslenin, yeterli ve dengeli beslenin, yeterli sebze-meyve tüketin. Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltın, Posa içeren besinler tüketin, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun” dedi.

Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sı bu yüzden! "Hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun"

11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası nedeniyle Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Emin Gündoğdu, Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sının çoğunlukla kalp damar hastalıklarına bağlı meydana geldiğini söyledi. Gündoğdu, “Türkiye’deki ölümlerin yüzde 86’sı çoğunlukla kalp damar hastalıkları, diyabet, kanserler, kronik solunum yolu hastalıkların oluşturduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar kaynaklıdır. Türkiye’de tüm yaş grupları için değerlendirildiğinde her iki ölümden biri kalp damar hastalıkları kaynaklıdır ve bu erken ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir niteliktedir.

KALP HASTALIKLARININ YÜZDE 80’İNDEN SORUMLU

Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Davranışsal risk faktörleri yani; sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının %80’inden sorumludur.

iStock-1300798064

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir” diye konuştu.

SİGARA VE ALKOLDEN UZAK DURUN

Kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için doğru beslenmeye dikkat çeken Gündoğdu, “Sağlıklı beslenin, yeterli ve dengeli beslenin, yeterli sebze-meyve tüketin. Tuz, şeker ve yağ miktarını azaltın, Posa içeren besinler tüketin, hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Haftalık 5 defa en az 30 dakika orta yoğunlukta bir etkinlik gerçekleştirin, merdiven kullanın, arabaya binmek yerine yürüyün, herhangi bir egzersiz başlamadan önce bir hekiminize danışın. Sigara ve alkolden uzak durun, kullanıyorsanız bırakın. Sigarayı bırakmanız hem kendi sağlığınızı hem de hem çevrenizdeki insanların sağlığı korur. Sigarayı bıraktıktan sonraki 2 yıl içerisinde kalp ve damar hastalığı riski önemli ölçüde azalır. 15 yıl içerisinde de, sigara içmeyen bir kişiyle aynı düzeye gelir. Sigara dumanından korunmak kalp ve damar hastalığını önler" şeklinde konuştu. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metabolizma canavarı, bağırsakları çalıştırır ve enerji verirMetabolizma canavarı, bağırsakları çalıştırır ve enerji verir
"Ramazan Bayramı'nda ek sefer" açıklaması!"Ramazan Bayramı'nda ek sefer" açıklaması!
Uçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldiUçakta koli bandıyla bağlanmıştı! ABD'deki panik dolu uçuşta rekor ceza geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

İlk kez anlattı: 'Francesca uyutmadı' deyince...

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

"MHP'li iki isim Bakan olacak" iddiası

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Canan Karatay: İlaç alacağınıza onu yiyin

Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyor

Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama: Endişe veriyor

Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!

Denizli'deki çiftin sosyal medyadaki ilan olay oldu!

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.