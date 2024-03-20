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  4. Türkiye'deki üyelere hain talimatlar! MİT düğmeye bastı, Terörist Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi

Türkiye'deki üyelere hain talimatlar! MİT düğmeye bastı, Terörist Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi

20.03.2024 10:41
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Gençleri örgüte teşvik ediyor, kadın teröristlerin faaliyetleri ondan soruluyordu. MİT düğmeye bastı, terörist Rojda Bilen etkisiz hale getirildi. Süleymaniye'deki nefes kesen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Türkiye'deki üyelere hain talimatlar! MİT düğmeye bastı, Terörist Rojda Bilen böyle etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın aldığı son ağır darbede sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Bişeng Brüsk kod adlı Rojda Bilen etkisiz hale getirildi.

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BİRİNCİ DERECEDE SORUMLUYDU

Rojda Bilen, örgütün gençlik topluluğu olarak adlandırdığı yapıdaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinde birinci derecede sorumluydu. MİT’in istihbarat ağı aracılığıyla Bilen’in Irak/Süleymaniye kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bilen’in yerinin tespiti üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kararının verilmesinden çok kısa bir süre sonra Rojda Bilen, nokta operasyon ile Irak/Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirildi.

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ÖRGÜTE KATILACAK GENÇLERİ TESPİT VE TEŞVİK EDİYORDU

Rojda Bilen, PKK/KCK’nin gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı. Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.

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Terörist Rojda Bilen parti teşkilatları aracılığıyla 2011 yılında PKK/KCK’ye katıldı. Bilen, örgüt içerisinde Kandil, Gare, Suriye, Mahmur gibi bölgelerde faaliyet gösterdi. Aslen Şırnak/Cizreli olan Rojda Bilen hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunuyordu. Rojda Bilen, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde mavi kategoride yer alıyordu.

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GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Terörist Rojda Bilen’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.

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Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda Bilen’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü. (İHA)

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asdasBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist
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