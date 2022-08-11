Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu! Binlerce kişi para kaptırdı…

Türkiye bir ‘Çiftlikbank’ skandalıyla daha karşı karşıya. Süleyman Kocabaş’ın kurduğu ve ünlü oyuncularla reklam çekerek tanıttığı ‘Deterjan Pazarı’ adlı saadet zinciri çöktü. Kocabaş ortadan kayboldu. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu belirtiliyor. Para kaptıranların sayısı ise 10 binlerle ifade ediliyor.

3 KATI PARA TAAHHÜT EDİYORDU

Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alabiliyordu.

ÖDEMELER AKSADI

Şirket önceleri bu parayı 30 günde geri ödüyordu. Ancak bir süre sonra vadeler 60 ve 95 güne çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlatan notlar yazmaya başladı. Ayrıca şirketin telefonlarına ve WhatsApp hattına da ulaşılamıyordu. Şirket önce dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğu yolunda açıklama yaptı.

SÜLEYMAN KOCABAŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak dün itibarıyla şirketin internet sitesi kapandı. Sadece Instagram sayfası açık. Orada da şirketin Kahramankazan’daki fabrikasında 14 Ağustos’ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş’ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Süleyman Kocabaş şu an ortada yok. Mağdurlar sosyal medyada oluşturduğu gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini belirtiyor.

FABRİKA ÖNÜNDE GERGİNLİK

Deterjanpazarı Com firması ile iş yapan yüzlerce vatandaş, hak edişlerini alamadıkları için mağdur oldukları iddiasıyla Kahramankazan'daki firmanın fabrikası önünde toplandı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle polis önlem aldı.

Kamuoyunda "Deterjanpazarı Com" olarak bilinen ve sattıkları ham maddeyi işleyen vatandaşlardan üç katı fiyatına geri alan firmanın Kahramankazan'ın Saray Mahallesi'nde bulunan fabrikası önünde mağdur oldukları iddiasıyla yüzlerce vatandaş toplandı. Ödemelerin yapılmadığını ve firma yetkililerinin ortada olmadığını iddia eden vatandaşlar ile fabrikada bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri önlem aldı. Yaşanan gerginlik devam ediyor.





