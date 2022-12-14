HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Kabul etmiyoruz'

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Kabul etmiyoruz'

14.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada AB'ye sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den AB'ye sert tepki! 'Kabul etmiyoruz'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "AB tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararların ülkemize ilişkin bölümü, AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir. AB'nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar, ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta, ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır. Maalesef, AB bu yaklaşımıyla, uluslararası sistemde yaşanan değişimi doğru okuyamadığını tekrar ortaya koymuştur. AB'nin ülkemize yönelik demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz. Ayrıca, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesinde AB'nin Rum/Yunan ikilisinin sözcülüğünden öteye geçemeyen talihsiz ifadelerini de kabul etmiyoruz" denildi.

'DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR'

Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabası ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin görmezden gelindiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin konuya yaklaşımının, münhasıran AB yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye'nin tek taraflı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz. Ülkemizin Rusya'yla ticari ve ekonomik ilişkileri, yaptırımları etkisiz kılacak bir mahiyete sahip olmadığı gibi Rusya'yla diyaloğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl Anlaşması ve esir değişimi örneklerinde görüldüğü üzere, savaşın olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması bakımından da önem arz ettiği açıktır. Ülkemizin, yaptırımlara taraf olmamakla birlikte, yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceği yönündeki kararlı tutumunun dikkate alınmaması da kasıtlı bir yaklaşımdır. Türkiye'nin AB'nin bu tarz kararlarını ciddiye alması için AB'nin Türkiye'yi üyelik müzakereleri yürüten bir aday ülke olarak görmesi ve buna ilişkin gerekli siyasi iradeyi göstermesi gerekmektedir."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi: Yandaki binaya sıçramaması için çalışma başlatıldıSon dakika | Geri dönüşüm tesisinde yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi: Yandaki binaya sıçramaması için çalışma başlatıldı
12 ile uyarı! İstanbul ve Antalya için saat verildi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"12 ile uyarı! İstanbul ve Antalya için saat verildi: "Şakır şakır yağmur bekliyoruz"
Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür" Ellerine kılıç alıp... "Bunlar bizi öldürür"
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği

En Çok Okunan Haberler

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

"Hala şaka gibi geliyor" diyerek açıkladı: Can güvenliği tehlike altında

Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun

Fenomen dolandırıcı çıktı! Milyonluk vurgun

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

Yalı Çapkını'nda o gerçek ortaya çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'na giden o isimmiş

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

İlginizi Çekebilir

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Güzel olmanın ödül değil ceza olduğunu söyledi! ''Kadınların düşmanı, erkeklerin rüşvetiyim''

Güzel olmanın ödül değil ceza olduğunu söyledi! ''Kadınların düşmanı, erkeklerin rüşvetiyim''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.