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Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 21:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirerek, "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir" değerlendirmesini yaptı. "Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu İncirlik'le ilgili de önemli mesajlar verdi.

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Çavuşoğlu, ABD'nin USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda, "Kendi ülkesinin hayati derecede ulusal çıkarlar paylaştığı bir müttefiki yabancılaştırmak, kendi kendini engellemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını istemekte haklı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat Türkiye'yi hedef alan yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor." sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN NATO HEDEFLERİ

Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, yazısında şu sözlere yer verdi:

"2006 yılında NATO, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcamalarını resmi olarak hedefledi. Bu hedefe yönelik adımları ne yazık ki sadece bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda ülke attı. Türkiye ise, bu hedef 2024 yılında ulaşmayı hedefledi ve bizim askeri harcamalarımız halihazırda NATO ilkeleri olan yüzde 20'nin üzerinde. Biz aynı zamanda en eski ve coğrafi olarak en stratejik konumdaki NATO müttefikiyiz ve en güçlü ikinci orduyla güney kanadının muhafızlığı yapıyoruz."

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, küresel tehditlere karşı ilişkilerin güçlenmesi gerekirken zayıfladığını belirtti.
Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli bir aşama katedildiğini belirterek, bu tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

AA

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incirlik ABD Amerika

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
biz sizi çok seviyoruz ama siz bizi hiç sevmiyomusunuz muhabbeti galiba...
ben incirlikle ilgili mesajı göremedim
Vır vır zır zır başka bir şey yok. Tam ezik siyaseti
Adb yi bu kadar güçlü duruma türkiye getirdi. Çünki biz getirmeseydik bizimle uğraşmazdı.
Yahu incirlik iması nerede burada? Kaideye bilen alan olmayacak boş boş demeçler
abd dünyaya teror pompalayan bir ülke hala niye tutuyorlar incirlikte
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