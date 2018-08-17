Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında beraberindeki büyükelçilerle Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen öğle yemeğine katıldı ve burada konuşma yaptı.
Çavuşoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin Afrin ve Zeytin Dalı harekatlarına da dikkati çekerek, terör örgütlerine karşı gerektiğinde içeride ve dışarıda sert gücün gösterilmesinin önemine işaret etti.
Dünyanın bu iki operasyonla Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da güçlü olduğunu gördüğünü belirten Çavuşoğlu, "Türkiye artık sadece sahada kazanmıyor, diplomaside de kazanıyor. Buradaki arkadaşlarımızın çalışmaları, Cumhurbaşkanımızın talimatları ve liderliği sayesinde sahadaki kazanımlarımızı artık masada kaybetmiyoruz" yorumunu yaptı.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kıtalarla her alandaki iş birliğini güçlendirmek istediğinin altını çizerek, "Bizimle dost olmak isteyenlerle biz dost oluruz ama bize yanlış ve düşmanlık yapanlar şunu bilsin ki Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Avrupa değerleriyle bir sorunu olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkilerinize yansıtmayın" şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik anlamda içeride ve dışarıda atılacak adımların olduğunu Birliğin de bildiğinin altını çizerek, "Kimse Türkiye'nin Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olduğunu iddia edemez" dedi.
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