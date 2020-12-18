HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

18.12.2020 23:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisi'nin Yukarı Karabağ kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi'nde Yukarı Karabağ ve 9 Aralık Anma Günü konularında kabul edilen 1597 ve 923 sayılı kararlar hakkında yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Aksoy, "Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kararın, Belçika Temsilciler Meclisi'nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz örneği olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Söz konusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan'ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir. Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisi'nde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır."

Aksoy, Belçika'dan beklentilerinin, aklıselimle davranması ve söz konusu kararlar bağlamında ikili ilişkileri gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durması olduğunu bildirdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

Çıplak sahneler için o isim yardım etmiş

CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MHP lideri Bahçeli: Cumhur ittifakı devam edecek

MHP lideri Bahçeli: Cumhur ittifakı devam edecek

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

'Peygamber soyundan geliyoruz' diyerek dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Kayıp Mustafa Özbay olayıyla ilgili 4 kişi serbest kaldı! Köy karıştı

Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar Afyonkarahisar'da bulundu

Yakılan ölülerin küllerinin saklandığı oyuklar bulundu

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Trabzon Havalimanı'nda elektrik arızası uçuşları durdurdu

Bakan Koca'dan 'Acil Kullanım Onayı' iddialarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan 'Acil Kullanım Onayı' açıklaması

Bodrum için korkutan uyarı: Yaz sezonunda su sıkıntısı yaşanabilir

Bodrum için korkutan uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.