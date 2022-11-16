HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'den erişim engellenmişti! Sosyal medya platformu Tumblr için yeni gelişme

Türkiye'den erişim engellenmişti! Sosyal medya platformu Tumblr için yeni gelişme

16.11.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin Instagram'ı veya Twitter'ı diyebileceğimiz sosyal medya platformu Tumblr, geçtiğimiz haftalarda 2018'de getirilen müstehcen içerik yasağını kaldırmıştı. Daha sonra Tumblr'a Türkiye'den erişimin engellendiği aktarılmıştı. İlgili içeriklerin Türkiye’den görünmez kılınması sonrasında Tumblr’a uygulanan erişim engelinin kaldırıldığı bildirildi.

Türkiye'den erişim engellenmişti! Sosyal medya platformu Tumblr için yeni gelişme

Tumblr, bir dönemin popüler sosyal medya platformlarından biriydi. Ülkemizde özellikle gençler tarafından kullanılan Tumblr'da bundan yıllar önce müstehcen ve yetişkinlere yönelik içerikler de oluyordu. Takvimler 2018'i gösterdiğinde ise Tumblr önemli bir karar aldı ve müstehcen içeriği yasakladı. Fakat bu yasağı geçtiğimiz haftalarda kaldırdı.

TUMBLR HAKKINDA YENİ KARAR

EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, sosyal medya platformu Tumblr, kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden önceden alınmış kararların uygulanmaması nedeniyle, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

tumblr

Aynı kaynaktan aktarılan yeni bilgilerle ise ilgili içeriklerin Türkiye’den görünmez kılınması sonrasında 15 Kasım 2022 itibarıyla Tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldığı paylaşıldı.

Sosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'den erişim engellendi Sosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'den erişim engellendi

KALDIRILAN MÜSTEHCEN İÇERİK YASAĞI HAKKINDA

Tumblr, müstehcen içeriği yasakladığını açıkladıktan dört yıl sonra yine bu tarz içeriklere izin vermeye başlayacak. Şirkete göre müstehcen, yetişkinlere yönelik ve cinsel temalı içerikler, eylül ayında kullanıma sunduğu bir sistem olan topluluk etiketleriyle etiketlendiği sürece sorun yaratmayacak. Ancak cinsellik içeren eylemlerin görsel tasvirleri yasak olmaya devam edecek.

Tumblr'ın içerik politikalarının geri kalanı aynı kalacak; platform nefret, spam, şiddet içeren tehditler veya yasa dışı herhangi bir şeye izin vermemeyi sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Perşembe saat 17:00'ye kadar süre verdi!Perşembe saat 17:00'ye kadar süre verdi!
Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktıYüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı
Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!
Anahtar Kelimeler:
tumblr

En Çok Okunan Haberler

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Trafik sigortasında yeni düzenleme!

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

AK Parti İl Başkanlığından "erkek dansöz" iddialarına yanıt

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Canlı yayındaki itirafı gündem oldu! 'Kaçak kullanıyoruz'

Gülün sırrı çözüldü! İşte hain saldırıdaki kilit isim

Gülün sırrı çözüldü! İşte hain saldırıdaki kilit isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de sınır ötesi operasyon ve F-16 mesajı

İlginizi Çekebilir

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.