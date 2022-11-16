Türkiye'den erişim engellenmişti! Sosyal medya platformu Tumblr için yeni gelişme

Tumblr, bir dönemin popüler sosyal medya platformlarından biriydi. Ülkemizde özellikle gençler tarafından kullanılan Tumblr'da bundan yıllar önce müstehcen ve yetişkinlere yönelik içerikler de oluyordu. Takvimler 2018'i gösterdiğinde ise Tumblr önemli bir karar aldı ve müstehcen içeriği yasakladı. Fakat bu yasağı geçtiğimiz haftalarda kaldırdı.

TUMBLR HAKKINDA YENİ KARAR

EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, sosyal medya platformu Tumblr, kişilik hakları ihlali iddialarına istinaden önceden alınmış kararların uygulanmaması nedeniyle, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliğinin 9 Kasım 2022 tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.

Aynı kaynaktan aktarılan yeni bilgilerle ise ilgili içeriklerin Türkiye’den görünmez kılınması sonrasında 15 Kasım 2022 itibarıyla Tumblr’a uygulanan erişim engeli kaldırıldığı paylaşıldı.

KALDIRILAN MÜSTEHCEN İÇERİK YASAĞI HAKKINDA

Tumblr, müstehcen içeriği yasakladığını açıkladıktan dört yıl sonra yine bu tarz içeriklere izin vermeye başlayacak. Şirkete göre müstehcen, yetişkinlere yönelik ve cinsel temalı içerikler, eylül ayında kullanıma sunduğu bir sistem olan topluluk etiketleriyle etiketlendiği sürece sorun yaratmayacak. Ancak cinsellik içeren eylemlerin görsel tasvirleri yasak olmaya devam edecek.

Tumblr'ın içerik politikalarının geri kalanı aynı kalacak; platform nefret, spam, şiddet içeren tehditler veya yasa dışı herhangi bir şeye izin vermemeyi sürdürecek.



