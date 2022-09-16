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  4. Türkiye'den flaş vize hamlesi! Büyükelçiler Bakanlığa çağrılacak

Türkiye'den flaş vize hamlesi! Büyükelçiler Bakanlığa çağrılacak

16.09.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Türk vatandaşlarına yönelik artan "vize" sorunu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere vize konusunda yaşanan aksaklıklara ilişkin Dışişleri, büyükelçileri, Bakanlığa çağırarak gerekli uyarıları yapacak.

Son aylarda yaşanan vize aksaklıklarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Yurt dışından davet almasına rağmen etkinliklere katılamayan akademisyenler ve okul ücretini yatırmasına rağmen vize randevusu alamayan öğrencilerin şikayetleri son günlerde artmıştı.

UYARILAR YAPILACAK

Başta Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD olmak üzere vize konusunda yaşanan aksaklıklara ilişkin Dışişleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası ilgili ülkelerin büyükelçilerini Bakanlığa çağırma kararı aldı. Yapılacak görüşmede, gerekli uyarıların yapılacağı ve sorunun çözümü için adımlar atılacağı ifade edildi.

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ÇAVUŞOĞLU: KASIT GÖRÜYORUZ

Artan şikayetlere ilişkin Bakan Çavuşoğlu ağustos ayında yaptığı açıklamada, burada kasıt gördüğünü ve büyükelçilerin uyarılacağını hatta gerekirse karşı tedbirlerin alınabileceğini ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Vize abd
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