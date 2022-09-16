Türkiye'den flaş vize hamlesi! Büyükelçiler Bakanlığa çağrılacak

Son aylarda yaşanan vize aksaklıklarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Yurt dışından davet almasına rağmen etkinliklere katılamayan akademisyenler ve okul ücretini yatırmasına rağmen vize randevusu alamayan öğrencilerin şikayetleri son günlerde artmıştı.

UYARILAR YAPILACAK

Başta Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD olmak üzere vize konusunda yaşanan aksaklıklara ilişkin Dışişleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrası ilgili ülkelerin büyükelçilerini Bakanlığa çağırma kararı aldı. Yapılacak görüşmede, gerekli uyarıların yapılacağı ve sorunun çözümü için adımlar atılacağı ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU: KASIT GÖRÜYORUZ

Artan şikayetlere ilişkin Bakan Çavuşoğlu ağustos ayında yaptığı açıklamada, burada kasıt gördüğünü ve büyükelçilerin uyarılacağını hatta gerekirse karşı tedbirlerin alınabileceğini ifade etmişti.

