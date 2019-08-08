Türkiye'den güvenli bölge açıklaması! ABD'ye net mesaj

Müşterek Harekat Merkezi'nin oluşturulmasının önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizim amacımız güvenli bölge oluşturulması, PKK/YPG'nin tamamen silinmesi. Amerika ve Türkiye'nin burada beraber hareket etmesi, önce güvenlikle ilgili daha sonra buraların istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Çok açık ve net söylüyoruz, bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacaktı fakat uygulamada Münbiç etrafında ortak devriye gibi ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girdi. Ya burada bu çalışmayla güvenliğimize risk oluşturan tüm teröristler temizlenecek ya da biz bunu tek başımıza yapacağız. Geldiğimiz noktada uygulamada da bunu görmek istiyoruz, biz kararlıyız ve kararlı olduğumuzu da sadece sözlerle değil attığımız adımlarla da gösteriyoruz" dedi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nın son oturumun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'güvenli bölgeye' yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için mutabık sağlandığını hatırlatarak, bunu bir başlangıç olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

ANAYASA KOMİTESİNE İSİM İTİRAZI

Türkiye-Rusya ve İran arasında gerçekleşecek 'Üçlü Liderler Zirvesi'nin Türkiye'nin ev sahipliğinde olacağını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"11 Eylül'de gerçekleştireceğiz, buna dair bir mutabakat var. Özellikle Astana süreci ile başlattığımız bu işbirliğinin sahada ve masada faydasını gördük. Bu üçlü zirve zamanlıca olacak ve önemli olacak. Anayasa Komisyonu’nun kurulması ile ilgili son safhaya geldik, şu anda bir isim değiştirilmesi için bizim itirazımız oldu. Onun için de Rusya gereğini yapıyor."

Öte yandan Türkiye, Fransa, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşecek Dörtlü Zirve hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Anayasa Komisyonu'nun kurulmasından sonra da dörtlü zirveyi Osaka’da gerçekleştirmek için bir mutabakat sağladık" şeklinde konuştu.

'ASYA'YI GÖZ ARDI EDEMEYİZ'

Bakan Çavuşoğlu, konferansta ekonomik, savunma, güvenlik, eğitim, kültür ağırlıklı konulara değindiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hemen açılışında ilan ettiğimiz Yeniden Asya ve diplomasi girişimleri ile çağa ayak uydurma, bir adım ileride olma çabalarımızın ivme kazanacağını inanıyorum. Her iki girişimin yerindeliği teyit edildi. Cumhurbaşkanı da özellikle Yeniden Asya'yı süratle uygulamaya geçirilmesi için talimat verdi. Türkiye Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir ülke adeta köprü görevi görüyor. Sadece coğrafi değil, üstlendiğimiz roller ve faaliyetler konusunda Türkiye doğu ile batı arasında köprü olmuştur. Asya şu anda dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı ve hızlı bir şekilde bu konumunu güçlendiriyor. Ekonomide Cumhurbaşkanımızın hedeflerine ulaşmak istiyorsak Asya'yı gözardı edemeyiz. Bu açılımı sadece ekonomik ilişkiler olarak görmek doğru değil. Eğitim ortak üniversiteler kuruyoruz, savunma sanayi konusunda ürünlerimize çok büyük ilgi var."

Türkiye'nin yüzünü batıya kapattığını söyleyenler olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yanlış. Avrupa da bizim için çok değerlidir ama Asya'da bizim için çok önemli. Bu coğrafyada yaşayan bir ülke olarak seçim yapma lüksü yok" diye konuştu. Çavuşoğlu, konferansın yarın Samsun'da sona ereceğini kaydetti. (DHA)

