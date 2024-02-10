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Türkiye'den kaçmak üzerelerdi, tutuklandılar! İzmir'deki Ocakçı Holding vurgununda Ocakçı çifti hakkında yeni gelişme

10.02.2024 11:29 | Son Güncelleme:
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İzmir'de yükse faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para toplayıp kayıplara karıştı, eşiyle yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı! Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu onlarca kişi dün gözaltına alınmıştı. Tarihi vurguna imza atan Ocakçı ve eşi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye'den kaçmak üzerelerdi, tutuklandılar! İzmir'deki Ocakçı Holding vurgununda Ocakçı çifti hakkında yeni gelişme

2019'da FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan, son günlerde ise 5 milyar liralık vurgunla adı gündemden düşmeyen Sedat Ocakçı tutuklandı. Ocakçı Holding operasyonunda tutuklananlar arasında Ocakçı çiftinin yanı sıra 25 kişi daha bulunuyor.

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YURT DIŞINA ÇIKIŞ HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDILAR

Yozgat’ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükselmişti. İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana’da, İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, saklandıkları ikamette İzmir polisi tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana’dan İzmir’e getirilmişlerdi.

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3 FARKLI İLDEN SEGBİS İLE MAHKEMEYE KATILDILAR

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir’de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan dün, Karşıyaka Adliyesi’ne sevk edilmişti. Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edilmiş, Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı olarak adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katıldıkları belirtildi.

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5 KİŞİ HAKKINDA FARKLI KARAR

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte toplamda 27 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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"HERKES PARASINI ALACAK, PARALAR SALİH’TE"

Dün, adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" demişti.

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3 BİN 100 MAĞDUR VAR: 5 MİLYARI AŞKIN VURGUN

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL’lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı’nın aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

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MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Geçtiğimiz günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

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EMEKLİ TUĞGENERAL’DE GÖZALTINDA

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasındaki holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenildi.

Emekli Tuğgeneral Alkan’ın ise Sedat Ocakçı'nın geçmişte komutanı olduğu iddia ediliyor.

FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu ortaya çıkmış, adliyeye sevk edilenler arasında holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenilmişti.
Ayrıca Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ocakçı vurgun
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