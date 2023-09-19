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  4. Türkiye'den 'Karabağ' açıklaması! 'Azerbaycan, toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır'

Türkiye'den 'Karabağ' açıklaması! 'Azerbaycan, toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır'

19.09.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz." açıklaması yapıldı.

Türkiye'den 'Karabağ' açıklaması! 'Azerbaycan, toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır'

Dışişleri'nden yapılan açıklama şöyle: Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.

İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz.

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