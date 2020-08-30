HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 22:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz açıklamasına cevaben, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Macron'a 'kırmızı çizgi' cevabı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Macron'un Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgi politikası uyguladıkları yönündeki ifadelerine yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır" diyerek, bölgedeki kırmızı çizginin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan hakları olduğunu belirtti.

'İHTİLAFLAR, KIYIDAŞ ÜLKELER ARASINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK'

Fransa'yı gerçeklerle yüzleşmeye davet eden Aksoy, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Emperyalist anlayışlarını haritalara çizgi çekerek belirleme dönemi geride kalmıştır. Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir. Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti.

Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu iddia eden Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır.” dedi.

Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğini aktardı.

Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediği iddiasında bulundu.

Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık.” diye konuştu.

(DHA / AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Bağdat'ta havalimanına roketli saldırıBağdat'ta havalimanına roketli saldırı
Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ile bağlı?
En Çok Okunan Haberler
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İki şehirde çok sayıda kişiyi dolandıran kadın yakalandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
İBB'nin düzenlediği 'Kanal İstanbul Anketi' sonuçları açıklandı
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Bakan Soylu'dan Barış Atay'a çok sert sözler
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Somer Şef Çin tuzunu övünce olanlar oldu
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na roketli saldırı
Bağdat'ta havalimanına roketli saldırı
Nevşehir'de havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
Havai fişek gösterisi sonrası tarihi tepede büyük panik
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya 'trafik magandalığı' suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Adana'da korkutan orman yangını! Havadan böyle görüntülendi
Adana'da korkutan orman yangını!
Ankara'daki orman yangını! Kontrol altına alınamadı
Ankara'daki orman yangını! Kontrol altına alınamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.