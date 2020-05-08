Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n talimatlar\u0131yla Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z taraf\u0131ndan haz\u0131rlanan ve Kovid-19 ile m\u00fccadelede kullan\u0131lacak t\u0131bbi yard\u0131m malzemeleri Tunus'a g\u00f6nderildi." ifadelerine yer verildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130hbar sonras\u0131 ula\u015ft\u0131lar! 3 ki\u015fi birden...Maskesiz dola\u015fanlara 1000 lira ceza kesildi!Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor