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Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 08:48 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

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