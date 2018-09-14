Türkiye'den yerli harekatı!

Türk savunma sanayisine katkı veren ve bu alanda sorumluluk üstlenmek isteyen firmalar, bu yıl ilk kez düzenlenen SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda buluştu.

SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilen ve açılışı bugün yapılan SAHA EXPO'nun, 2 yılda bir gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Moderatörlüğünü Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın yaptığı "Teknolojik Dönüşüm" başlıklı panelde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık sektörünü değerlendirdi.

Türkiye, yerli helikopter uçurabilen 7’nci ülke!

Kotil, "T625 Genel Maksat Helikopteri'miz Allah’a şükür ayın 6’sında emniyetli bir şekilde uçtu. 625’i uçurduğumuz zaman Türkiye, kendi imkanlarıyla helikopter tasarımını yapıp bunu uçurabilen 7’nci ülke oldu. Güney Kore bile kendi uçuramadı, Hindistan bile kendi uçuramadı. Diğer şirketlerden teknik destek aldı." diye konuştu.

Türkiye’nin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesinin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Kotil, büyük projelerin başarıya ulaşması ve bu başarıların sürdürülebilir olması için yetişmiş insan kaynağının hayati önem taşıdığını tekrardan vurguladı.

Kaynak: Teknolojioku

