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"Türkiye dışa bağımlı olmaktan kurtulmaya başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci: - "Yapılan yatırımlar, savunma sanayisinde İzmir’i de önemli bir noktaya getirecek"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, yapılan yatırımların savunma sanayisinde İzmir’i de önemli bir noktaya getireceğini bildirdi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zeybekci'nin BMC’nin Pınarbaşı’ndaki tesislerini gezdi.

Fabrikada Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk tarafından karşılanan Zeybekci, BMC’nin ürettiği "Kirpi", "Amazon" ve "Efe" adlı zırhlı araçlarla personel taşıyan kamyonları inceledi.

Zeybekci, yaptığı açıklamada, BMC’nin de milli savunma sanayisinde önemli bir yerinin bulunduğunu belirtti.

31 Mart seçimlerinden sonra hayata geçirecekleri projelerle İzmir’in çekim merkezi haline geleceğini bildiren Zeybekci, "Bu sayede BMC gibi kuruluşların İzmir’e yatırımları artacak. Artık Türkiye dışa bağımlı olmaktan kurtulmaya başladı. Yapılan yatırımlar savunma sanayisinde İzmir'i de önemli bir noktaya getirecek." ifadelerini kullandı.

İzmir'de işsizlik oranının diğer illere göre daha yüksek olduğunu belirten Zeybekci, hazırladıkları Kent Enstitüsü Projesi'nin de kadınlar başta olmak üzere şehirde önemli istihdam olanakları sağlayacağını bildirdi.

BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk de BMC’nin 2 bin 700’ü İzmir’de olmak üzere 3 bin kişiyi istihdam ettiğini, 2023 yılına kadar yaklaşık 10 bin kişiye istihdam, ülke ekonomisine de 5 milyar dolar katma değer sağlayacaklarını kaydetti.

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BMC Nihat Zeybekci seçim2019 ziyaret

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