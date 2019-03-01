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Türkiye Diyaliz Veri Sistemi kuruluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasında değişikliğe gidildiğini, Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES) oluşturulacağını ve tatil diyalizinin bitiş süresinin eylülden ekim ayı sonuna çekildiğini açıkladı.Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ’’Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’’ ile ilgili yapılan açıklamada, ’’Ülkemizde diyaliz hizmetleri, 18.06.2010 tarihli 27615 sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmekteyken gelişen diyaliz yöntemleri, tedavi teknikleri ve eğitimli personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak bilimsel esaslar çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gereklilikleri de gözetilerek 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’le yenilenmiştir’’ denildi.Yönetmelik’te yeni yapılan düzenlemeler ile genel olarak diyaliz yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, cihaz sayılarına, denetlenmelerine, merkezde ve merkezin denetiminde görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması ile diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulama usul ve esaslarının yeniden belirlendiği ifade edilen açıklamada, Yönetmelik yayım tarihinden önce diyaliz sertifikası almış hemşirelerin tüm kazanılmış haklarının korunarak, hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşireliği yeni sertifika programlarının açılmamasına yönelik değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasında değişikliğe gidildiğini, Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES) oluşturulacağını ve tatil diyalizinin bitiş süresinin eylülden ekim ayı sonuna çekildiğini açıkladı.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ’’Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’’ ile ilgili yapılan açıklamada, ’’Ülkemizde diyaliz hizmetleri, 18.06.2010 tarihli 27615 sayılı Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülmekteyken gelişen diyaliz yöntemleri, tedavi teknikleri ve eğitimli personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak bilimsel esaslar çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gereklilikleri de gözetilerek 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik’le yenilenmiştir’’ denildi.
Yönetmelik’te yeni yapılan düzenlemeler ile genel olarak diyaliz yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamalarına, açılmalarına, faaliyetlerine, cihaz sayılarına, denetlenmelerine, merkezde ve merkezin denetiminde görev alacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılması ile diyaliz tedavi yöntemlerinin uygulama usul ve esaslarının yeniden belirlendiği ifade edilen açıklamada, Yönetmelik yayım tarihinden önce diyaliz sertifikası almış hemşirelerin tüm kazanılmış haklarının korunarak, hemodiyaliz ve periton diyaliz hemşireliği yeni sertifika programlarının açılmamasına yönelik değişikliklerin yapıldığı belirtildi. Açılamada ayrıca, daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için periton diyalizi sertifikalı eğitim programı yürütmeye konularak, periton diyalizi alanında da çalışmaların sağlanmasına, diyaliz merkezlerinde tedavi gören hastaların demografik ve tıbbi verilerinin kaydedilmesi, toplanması, izlenmesi, analizi ve raporlanması amacıyla web tabanlı Türkiye Diyaliz Veri Sistemi (TÜRKDİVES) oluşturulmasına, tatil diyalizi uygulaması bitiş süresinin eylül ayından ekim ayı sonuna kadar uzatılmasına yönelik de değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

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