Türkiye Diyanet Vakfından Etiyopya'ya kurban eti dağıtımı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kurban eti dağıttı.

TDV temsilcisi Yüksel Sezgin, AA muhabirine, "TDV olarak Etiyopya'da 35 bin hisse kurban etini Etiyopyalı Müslümanlara dağıttık." dedi.

Son 12 yıldır Etiyopya'nın birçok bölgesinde Ramazan ve Kurban bayramlarında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl da Addis Ababa başta olmak üzere Afar, Moyale, Oramiya, Bale Robe, Bale Zone, Şaşameni ve Nazret bölgelerinde kesilen kurban etlerini başta mülteci kampları olmak üzere yerel halka dağıttık. Hayırsever milletimizin emanetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yıl da 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' sloganıyla bayram sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

