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Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada yer alırken, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile karşı karşıya kaldığı görüldü.

Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada

Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında 112’nci sırada yer alırken, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve sel baskınları ile karşı karşıya kaldığı görüldü. Doğal afetin medyaya yansımaları incelendiğinde ise 2019 yılı başından itibaren bu başlık altında 8 bin 167 basın haberinin yansıma bulduğu tespit edildi.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerle alakalı medya başlıklarını inceledi. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre doğal afet başlığı altında 8 bin 167 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise son zamanlarda farklı noktalarda yaşanan sel felaketlerinin ve orman yangınlarının gündemde olduğu kaydedildi. Bu başlıklardan sonra Türkiye’de basına yansıyan en çok doğal afet konusu deprem olarak saptandı. Doğal afete karşı bilinçli olmak için verilen konferanslar ise yine medyanın gündeminde oldu.

Ajans Press’in World Risk Report verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye doğal afet riski taşıyan ülkeler arasında yer alırken, bu oranın yüzde 4,73 olduğu belirlendi. Dünyanın en fazla doğal afet riski taşıyan ülkesi ise yüzde 50,28 oranla Vanuatu olarak kaydedildi. 172 ülkenin olduğu listede en az doğal afet görülen ülkesi de Katar olarak saptandı. Katar’da bu oran sadece yüzde 0,36 iken ona 0,57 ile Malta’nın, yüzde 1,25 ile de Suudi Arabistan’ın eşlik ettiği görüldü. Türkiye ise bu listeye 112’inci sıradan girdi.

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