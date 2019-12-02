Türkiye Doğu Akdeniz'de söz sahibi

SÜLEYMAN ELÇİN - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Türkiye'nin, etrafındaki herhangi bir sıkıntıda işin içine girmesi gereken devlet olarak görüldüğünü belirterek, "Bunun nedeni ise Akdeniz'in tarihsel anlamda bize uzak bir yer değil hatta bizim bir parçamız olması." dedi.

Çolak, Doğu Akdeniz'de yürütülen hidrokarbon arama faaliyetlerinin de masaya yatırıldığı "Akdeniz'de devlet ve düzen" temalı 4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu için geldiği Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda önemi artan Akdeniz'in her anlamda Türkiye'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

"Arap Baharı" sonrasında Akdeniz'e kıyısı bulunan birçok ülkede iç kargaşa ve istikrarsızlıklar ortaya çıktığına, kamu düzeninin bozulmasıyla doğudan batıya, batıdan kuzeye kitlesel göçlerin yaşandığına işaret eden Çolak, bunun yansıması olarak Türkiye'ye 4 milyonun üzerinde sığınmacının geldiğini hatırlattı.

Doğu Akdeniz'de keşfedilen hidrokarbon yataklarının uluslararası büyük güçlerin ve şirketlerin odağı haline geldiğini aktaran Çolak, "Türkiye'nin hem uluslararası güvenliği hem de iç güvenliği anlamında Akdeniz'deki gelişmeler çok kritik ve belirleyici unsurlardan oldu. Doğu Akdeniz'deki kaynakların bölüşümünde Türkiye'nin de hakkı var." diye konuştu.