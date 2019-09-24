"Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir"

NUR SULTAN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir." dedi.

Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nda Genel Kurula hitap etti.

Dünyanın ciddi göç hareketleriyle yerinden edilme gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Şentop, bu sorunlara karşı, çok taraflılığı ve ortak gayretleri esas alarak müşterek bir duruş geliştirmek gerektiğini belirtti.

Şentop, uluslararası örgütlerin bir kısmının, özellikle de Birleşmiş Milletlerin (BM), kuruluş amaçlarında öngörülen dünya barışını sağlama misyonunu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu "Dünya beşten büyüktür" itirazıyla ifade ettiğini hatırlattı.

Uluslararası siyaseti ve küresel dengeleri dinamik ve sahici kurumlarla ele almanın en akılcı yol olduğunun altını çizen Şentop, "Dolayısıyla son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.