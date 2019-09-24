HABER

"Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Türkiye, 2016 ve 2015 yıllarında ikinci, 2014-2013 ve 2012'de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülke oldu. Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir"

NUR SULTAN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin en çok insani yardım yapan ülke olduğunu belirterek, "Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir." dedi.

Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nda Genel Kurula hitap etti.

Dünyanın ciddi göç hareketleriyle yerinden edilme gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Şentop, bu sorunlara karşı, çok taraflılığı ve ortak gayretleri esas alarak müşterek bir duruş geliştirmek gerektiğini belirtti.

Şentop, uluslararası örgütlerin bir kısmının, özellikle de Birleşmiş Milletlerin (BM), kuruluş amaçlarında öngörülen dünya barışını sağlama misyonunu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu durumu "Dünya beşten büyüktür" itirazıyla ifade ettiğini hatırlattı.

Uluslararası siyaseti ve küresel dengeleri dinamik ve sahici kurumlarla ele almanın en akılcı yol olduğunun altını çizen Şentop, "Dolayısıyla son yıllarda ivme kazanan parlamenter diplomasi süreçlerini ve parlamentolar arası zirveleri bu açıdan değerlendirmenin önemli ve hayati olduğu kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, parlamentoların diplomaside ve dış politikada kayda değer rol üstlenmeye başladığına dikkati çekerek, "Parlamenterler, artık dış siyasetin teşkili ve tatbikinde daha aktifler. Bizler, dünyanın kalbindeki Avrasya coğrafyasında halklarımızın temsilcileri olarak parlamenter diplomasiyi etkin şekilde kullanmalıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, büyük Avrasya coğrafyasında sürmekte olan kapsamlı dönüşüme uygun şekilde "Yeniden Asya" başlığıyla girişim başlattığını anımsatan Şentop, "Bu girişimle, Türkiye, Asya genelinde ortaya çıkan çok yönlü dinamizmden daha iyi ve verimli biçimde yararlanmayı ve buna katkı sağlamayı amaçlamaktadır." dedi.

Şentop, "Avrasya Parlamento Başkanları Süreci"ni de bu yeni girişimin, çok taraflı parlamenter boyutlarından biri olarak gördüklerini ve önemsediklerini ifade etti.

Türkiye'nin dış politikasını "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda yürüttüğüne işaret eden Şentop, "Bu anlayışla, pek çok ülkeyle Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurduk. 'Yeniden Asya' girişimimiz ile bu sayıyı daha da artıracağız." diye konuştu.

Şentop, yakın çevredeki ihtilaflara kesin çözümler bulunması için "bölgesel sahiplenme" anlayışının önem taşıdığını dile getirerek, "Bu çerçevede, çok taraflı iş birliği süreçlerine ve bölgesel girişimlere öncülük ediyoruz. Esasen, Avrasya Parlamento Başkanları Toplantıları sürecini de bölgesel sahiplenme kavramının parlamenter diplomasi boyutu olarak telakki ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Şentop, "Türkiye, 2016 ve 2015 yıllarında ikinci, 2014-2013 ve 2012'de ise üçüncü en çok insani yardım yapan ülke oldu. Bu bakımdan Türkiye belki dünyanın en zengin ülkelerinden biri değildir ama en cömert ülkesidir. Bu durum, dış politikamızın insani boyutunu ifade eden en güzel sonuçtur." dedi.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Bursa’da okul kantinlerine denetimBursa’da okul kantinlerine denetim
(Özel) Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi(Özel) Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.