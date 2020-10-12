Türkiye erken seçime mi gidiyor? Seçim barajı düşüyor mu?

Muhalefetin erken seçim çağrıları gündem yarattı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan, çık kardeşim yarın sabah, de ki ‘Yeter artık’. Türkiye’yi seçime götür” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Muhalefet partilerin erken seçim çağrılarıları AK Parti ve MHP tarafından "Seçim 2023'te" denilerek geri çevriliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim istemediğini ancak benzer durumun 2018'de de olduğu yapılan beyanlara rağmen 24 Haziran'da seçime gidildiğini hatırlattı.

SEÇİM BARAJI DÜŞÜECEK Mİ?

Öte yandan Selvi'den yine çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde seçim barajının konuşulduğunu belirten Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi yönünde çalışmaların yapıldığını yazdı.



