HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Türkiye erken seçime mi gidiyor? Seçim barajı düşüyor mu?

Türkiye erken seçime mi gidiyor? Seçim barajı düşüyor mu?

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarının ardınan Ankara kulisleri hareketlenirken, seçim barajıyla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Türkiye erken seçime mi gidiyor? Seçim barajı düşüyor mu?

Muhalefetin erken seçim çağrıları gündem yarattı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülke yönetilmiyor. Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli’ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan, çık kardeşim yarın sabah, de ki ‘Yeter artık’. Türkiye’yi seçime götür” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM OLUR MU?

Muhalefet partilerin erken seçim çağrılarıları AK Parti ve MHP tarafından "Seçim 2023'te" denilerek geri çevriliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim istemediğini ancak benzer durumun 2018'de de olduğu yapılan beyanlara rağmen 24 Haziran'da seçime gidildiğini hatırlattı.

SEÇİM BARAJI DÜŞÜECEK Mİ?

Öte yandan Selvi'den yine çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ankara kulislerinde seçim barajının konuşulduğunu belirten Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi yönünde çalışmaların yapıldığını yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERO yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...O yıldan sonra işe girenler dikkat! Kıdem tazminatı...
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Canınız sağolsun! Direkleri geçemedik...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Çarpıcı koronavirüs araştırması: 28 gün bulaşıcı
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
AK Partili Ünal'dan flaş anket açıklaması
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
Yeni parti kuracak mı? Demirtaş'tan açıklama geldi!
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Demirtaş'ın, Akşener'e 'kahvaltı' çağrısına İYİ Parti'den yanıt
Diğer Haberler
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti (Mehmet Abdi Bulut neden öldü?)
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na 'erken seçim' yanıtı
MHP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
Meral Akşener'den ateşkes açıklaması! 'Türkiye mutlaka ateşkes masasında olmalı'
Akşener'den ateşkes açıklaması! 'Türkiye mutlaka masada olmalı'
AK Parti'li Bülent Turan'dan çok tartışılacak sözler! 'Gelecek Partisi ile Deva Partisi iktidar alternatifi değil'
Tartışma yaratacak sözler! 'İktidar alternatifi değiller'
Bülent Turan’dan CHP’ye tepki: Sefil bir muhalefet
Bülent Turan’dan CHP’ye tepki: Sefil bir muhalefet
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Türkiye'yi seçime götür
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çağrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.