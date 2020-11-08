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Türkiye genelinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona virüs salgını denetimlerinde, alınan tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi, seferden men edildi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen korona virüs salgını denetimlerinde, alınan tedbirlere aykırı hareket ettiği belirlenen 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi, seferden men edildi. 4 bin 336 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. Tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen “Koronavirüs Salgını Denetimleri” konulu genelge kapsamında, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, pazaryerleri ve kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. 42 bin 313 personelin görev aldığı, 12 bin 501 denetim ekibi marifetiyle gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 938 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 ticari taksi, bin 837 pazaryeri 63 bin 58 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere aykırı hareket eden 105 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı ile ticari taksi seferden men edildi, 4 bin 336 iş yeri tedbirlere uymadığı için uyarıldı, 13 iş yeri faaliyetten men edildi. 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi. Tedbirlere aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanırken, tedbirlere uymadığı tespit edilen 585 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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