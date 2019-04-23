KİLİS (AA) - Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, Türkiye'de misafir edilen Suriyelilere ilişkin, "Şüphesiz ki Türkiye gerçekten büyük bir yük taşıyor ve bunu yaparken de çok başarılı. Türkiye çok profesyonelce ve güzel bir iş yapıyor." dedi.

Stöjberg ve beraberindeki heyet, Suriyelilerin barındığı Kilis'teki Öncüpınar Konaklama Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile Göç İdaresi İl Müdürü Hasan Kahraman tarafından karşılanan İnger Stöjberg ve beraberindekiler, burada kalan Suriyeli ailelerle bir araya geldi ve Vatan Anaokulunu ziyaret etti.

Kampın eğitim koordinatörü Gülşen Sezer'den çalışmalarla ilgili bilgi alan heyet, daha sonra sosyal tesislerdeki seramik ve el sanatları atölyesini gezdi.

Kilis Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kursları da dolaşan Stöjberg ve beraberindekiler, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek halı dokudu.

İnger Stöjberg, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada çok sayıda mülteci kampı gezdiğini, ancak Türkiye'deki gibi yüksek standartlarda olanını görmediğini söyledi.