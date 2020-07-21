“Türkiye gibi yoğurt ve kefir tüketen ülkelerde oranlar düşük”

Avrupalı araştırmacılara göre bu beslenme şekli, Almanya veya Güney Kore gibi ülkelerde pandemiyle ilişkili ölüm oranlarının neden daha az olduğunu açıklayabilir.

Ayrıca fermente süt gibi diğer gıdaların da Kovid-19’dan aynı şekilde koruyabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye gibi çok miktarda yoğurt veya kefir tüketen ülkelerde de ölüm oranlarının düşük olduğunu söylüyor.

25 kişilik araştırma ekibine liderlik eden Prof. Dr. Jean Bousquet, bulgularını takiben beslenme düzenini bol miktarda lahana içerecek şekilde yeniden düzenlediğini ifade etti. Bosquet artık haftada üç kez çiğ lahana, bir kez lahana turşusu ve kahvaltıda da kefir tüketiyor.

Fransa’daki Montpellier Üniversitesi Akciğer Tıbbı’nda fahri profesör Bousquet, “Virüsün yayılımı ve şiddetiyle bölgesel besin farklılıklarına pek de dikkat çekilmedi. Ancak beslenmedeki farklılıklar, büyük yarar sağlayabilir” dedi.

Bağışıklığın koronavirüs savunmasında beslenme düzeni de rol oynayabilir ve Avrupa’nın Kovid-19 vakalarındaki farklılıkları açıklayabilir. Bu farklılıkları, beslenmedeki koruyucu faktörleri ve diğer pek çok şeyi anlamak çok önemli çünkü nihayetinde bu salgınların kontrol altına alınmasını sağlayabilir.