Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi, 25-26 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek

GİV'den yapılan yazılı açıklamada, 25-26 Kasım'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirvede, girişimcilik ekosistemine değer katmak üzere girişimcilerin bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda bulunulması, projeler arasında sinerji ve etkileşim oluşturulması, tecrübe paylaşımı ile üniversite, sanayi ve kamu iş birliklerinin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlik kapsamında 9. GİV Girişimcilik ödüllerinin de 9 kategoride yeni sahiplerini bulacağı belirtildi.

Henüz ticarileşmemiş "proje fikir ödülleri" kategorisinde, ödül miktarının toplam 400 bin lira olacağı ifade edilen açıklamada, iki gün sürecek ve içerisinde sergi alanlarının da yer aldığı organizasyonda; çeşitli oturumlar, girişimcilere yönelik panel ve seminerler, B2B görüşmelerin gerçekleştirileceği, iş ve sanayi dünyasından temsilciler, akademisyenler, kamu kurum yetkililerinin ziyaretçilerle bir araya geleceği kaydedildi.

GİV Girişimcilik Ödülleri için son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğu vurgulanan açıklamada, GİV Başkanı Mehmet Koç'un şu görüşleri aktarıldı:

"Türkiye Girişimci Buluşması'nda özel sektör, sanayi ve kamu kesiminin üst düzey idarecileri, akademisyenler ve basın yayın kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Girişimciler için kaçırılmaz bir fırsat. Gençlerin ilerlemesini sağlayacak her türlü projeyi destekliyoruz. Gençlerin hayallerini işine dönüştürmesi için yatırımcılarımız ve geniş ağımızla birlikte elimizden gelen her imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Kendi işini yaparak istihdama katkıda bulunan ve ülke ekonomisini kalkındıran gençler yetiştirebilmek için ülke çapında farkındalık kazanılmasını sağlamak en büyük gayemiz."

Açıklamada, GİV Konya Başkanı Fatih Ceylan'ın da şu ifadelerine yer verildi:

"Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi ile 8. GİV Girişimcilik Ödülleri, TÜGVA ve KOSGEB iş birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası Selçuklu, Karatay ve Meram ilçe belediyelerimizin destekleri ile 3-4 Kasım 2021'de Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşmişti. Girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl İstanbul AKM'de ikincisini gerçekleştirdiğimiz Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisine bütün girişimcilerimizi bekliyoruz."

