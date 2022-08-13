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Türkiye günlerce bu görüntüleri konuşmuştu! Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çiniler onarıldı

13.08.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüp Sultan Türbesi'nde çinilerin tahrip edildiği görüntüler Türkiye'de gündem olmuş ve günlerce konuşulmuştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çinilerin onarıldığını açıkladı.

Türkiye günlerce bu görüntüleri konuşmuştu! Eyüp Sultan Türbesi'nde tahrip edilen çiniler onarıldı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüp Sultan Türbemizde tahrip edilen çiniler @TCKulturTurizm Bakanlığımız tarafından orijinal malzeme ile aslına uygun şekilde tamir edildi. Konu ile ilgili adli süreç devam ediyor. Vandallar hukuk önünde hesap verecekler." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATMIŞTI

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8 Ağustos'ta Eyüp Sultan Türbesi'nin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levhaları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurularak zarar verildiği ortaya çıkmıştı.

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Olayın fark edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çini eyüp sultan saldırı
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