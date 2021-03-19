HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme

19.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olarak yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi ekibi, Duygu Delen'in hayatını kaybettiği ev ve balkonda teknik inceleme yaptı.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesi ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından olayın meydana geldiği evde, mahkeme heyeti, olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyetiyle keşif gerçekleştirildi.

HER DETAY YENİDEN İNCELENDİ

Keşif heyeti, olayın meydana geldiği evi yeniden fotoğraflarken, Duygu'nun düştüğü balkon ile düşme sırasında çarptığı çamaşır teli arasındaki mesafeyi yeniden ölçtü. Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut tarafından olay anının canlandırıldığı animasyon filmi de gelen heyete izletildi. Bilirkişi heyeti, 1 saat süren incelemesinin ardından 30 gün içerisinde hazırlayacakları raporu mahkemeye sunacak. Ayrıca heyet içerisinde görevli olan Gaziantep Üniversitesinde Adli Tıp Ana Bilim Başkanlığında görevli bilirkişi Murat Akbaba ise Duygu'nun düşmeye bağlı meydana gelen yaralanmalar dışındaki yaralanmaların niteliğinin tespitini yeniden yapıp, rapor hazırlayacak.

Öte yandan olayın meydana geldiği odada Mehmet Kaplan'ın tartışma anında vurduğu dolap camının hala kırık olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfettiDünya literatürüne kazandırıldı! Türk bilim insanları yeni bir parazit türü daha keşfetti
Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyorMeteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyor
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Mustafa Destici'den HDP açıklaması: Esasen kuruluşu da sakattır

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Parkta vahşet! 17 yaşındaki Gizem Canbulut bıçaklanarak öldürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Diğer Haberler

Hayvanat bahçesinden geyiği kaçırıp yediler! Alageyiğin bakıcısı yaşananları anlattı

Hayvanat bahçesinden kaçırıp yediler: Planlanmış bir olay

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Adana'da paramotor alarmı! Polis helikopteri havalandı, yere indirildi

Adana'da paramotor alarmı!

Vekilliği düşen Gergerlioğlu Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu Meclis'ten ayrılmıyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geri dönüyor

Şişli'de ahşap binada yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da korkutan yangın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.