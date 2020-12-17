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Türkiye günlerce Mersin'deki 'gizemli evi' konuşmuştu! Vatandaşlardan dikkat çeken iddia

17.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye günlerce Mersin'deki 'gizemli evi' konuşmuştu! Vatandaşlardan dikkat çeken iddia

Mersin Tarsus'ta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı 'gizemli ev' olarak adlandırılan eve, defineci olduklarından şüphelenilen ve kimliği belirsiz kişilerin girip çıkması mahallede panik yarattı. Vatandaşlar, terk edilen evde hala kazı yapıldığını iddia etti.

Ankara'da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekat polisleri gözetiminde Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016'da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017'de sona erdi. Kazı yapan ekipler, malzemelerini toplayıp, alandan ayrıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. St. Paul'ün İncili ve Kral Dakyanus'un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. 82 Evler Mahallesi'nde 3'üncü derece arkeolojik SİT alanında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı. Kazının ardından harabeye dönen ev gizemini korurken, mahalleli kimliği belirsiz kişilerin eve girdiğini iddia ederek, yardım istedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Kazı yapılan evin yanındaki evde yaşayan 3 çocuk annesi Müzeyyen Atasever, "Kazıyı bitirip gittiler, şimdi korku içinde yaşıyoruz. Evimizde çatlaklar oluştu. Can güvenliğimiz yok. Terk edilen eve zaman zaman gelen kişiler var. İçeride hala kaçak definecilerin kazı yaptığını düşünüyoruz. Girip çıkanları komşularımız görmüş. Biz de şüpheli birilerini gördüğümüzde polisi arıyoruz. Buraya güvenlik istiyoruz" dedi.

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Mahalle muhtarı İsmet Altunkanat da vatandaşların gelen gidenden dolayı huzursuz olduğunu söyledi. Kazının yapıldığı sokakta yaşayan vatandaşların evlerini terk ettiğini belirten muhtar Altunkanat, "Sokakta bulunan evlerde çatlak oluştu. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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