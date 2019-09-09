"Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istiyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Şii lider ve meclisteki muhalefet grubu Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Ammar el-Hekim, Türkiye ile Irak ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmek istediklerini belirtti.

Hekim’in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şii lider Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Hekim, "Irak olarak, başta Türkiye olmak üzere herkesle ortak çıkarları gözeterek, iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Bölgedeki gelişmelerin çözümü için olayları tırmandıran söylemlerden uzak durulması ve bunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

Irak’ta hükümete karşı siyasi muhalefete devam edeceklerini kaydeden Hekim, ulusal muhalefet projesinin geliştirilmesi ve gölge hükümet konusunda önemli mesafe katettiklerini vurguladı.

Hekim, aynı zamanda hükümetteki bazı bakanların yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste sorgulanması için de çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.