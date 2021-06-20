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Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

20.06.2021 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı'nca, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin, yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında video konferans yöntemiyle ele alınacağı bildirildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile İspanya arasındaki ikili konular ve AB istişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istişareler sırasında, "Türkiye-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve" hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınmasının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Türkiye

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