Türkiye ile Rusya anlaştı! NATO ve ABD ile gerilim arttı

Cumhuriyet'ten Doğan Ergün'ün haberine göre; NATO ile Türkiye arasındaki S400 gerilimi esas olarak, Rus yapımı savunma sisteminin, Batı menşeli füze sistemlerini imha yeteneğine sahip olmasından kaynaklanıyor. NATO üyeleri, Türkiye ’nin S400’leri almasına NATO sistemleriyle uyumlu olmayacağı gerekçesiyle karşı çıkmış, NATO silah sistemleriyle ilgili yazılım detaylarının Rusya’nın eline geçmesinden de endişe edildiği dile getirilmişti. NATO DURUMDAN RAHATSIZ Her gelişkin savunma sisteminin olduğu gibi S400’lerin de tam kapasiteyle kullanılabilmesi için Türkiye’nin içinde olduğu savunma ağına entegrasyonu gerekiyor. Kaynaklar, NATO ülkelerinin yazılım kodlarını Rusya ile paylaşmak istememesinden dolayı, S400’lerin Türkiye’nin parçası olduğu NATO sistemine entegrasyonunu olası görmüyor. Ankara’dan da daha önce yapılan açıklamalarda S400’lerin milli savunma sisteminin parçası olarak değerlendirilmesinin planlandığı vurgulanmıştı. Kaynaklar, böylesi bir kullanım durumunda ise S400’lerin kapasitesinin azalacağı yorumunda bulundu.

S400’lerin nereye yerleştirileceği konusunda ise belirsizlik söz konusu. Seyyar olan sistemler için Ankara, İstanbul, Diyarbakır veya Adana öne çıksa da silah konuşlandırmasını sınırlandırma işlevi gören Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması kapsamında muafiyetin bulunduğu Güneydoğu bölgesinin S400’ler uygun olabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Böylece Ankara’nın Batılı müttefiklerine, S400’leri Ortadoğu’dan gelebilecek tehlikelere karşı kalkan olarak gerekçelendirebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği’nin (SASAD) raporuna göre, Türkiye2017 yılında savunma sanayiinde toplamda 1.54 milyar dolarlık ithalat yaptı. Bu rakamın yaklaşık yüzde 35’lik kısmını ise ABD’den alınan ürünler oluşturuyor. ABD’nin payında ise askeri anlamda özellikle hava kuvvetleri alanındaki alımlar öne çıkıyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2017 yılı rakamlarına göre (SIPRI) silah ithalatında dünya altıncısı olan Türkiye, ABD’nin en çok silah sattığı üç ülkeden biri. Öte yandan, son yıllarda milli savunma sanayiindeki gelişmelerle birlikte yine SASAD’ın verilerine göre, savunma sanayi ihracatı 2017’de yüzde 3,7 büyümeyle 1.7 milyar dolara ulaştı.