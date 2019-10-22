Türkiye ile Rusya'nın Suriye konulu ortak bildirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mutabakat muhtırasını okudu.

Çavuşoğlu, her iki tarafın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettiğini belirtti.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılığın vurgulandığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu çerçevede, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir." dedi.

Her iki tarafın, Adana Anlaşması'nın önemini teyit ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Rusya'nın, mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracağının altını çizdi.