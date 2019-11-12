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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

"12,5 milyon kişi bankaların kara listesine girdi. Ülke bir bütün olarak kara listeye alınmış diyebileceğimiz kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız"

TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 12,5 milyon kişinin bankaların kara listesine girdiğini ifade ederek, "Ülke bir bütün olarak kara listeye alınmış diyebileceğimiz kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, çeşitli illerde devam eden işçilerin hak arama mücadelesini selamlayarak başladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan intiharlar vakalarına değinen Baş, bu intiharların TBMM'ye dönük önemli bir sorumluluk çağrısı, önemli bir uyarı, ülkenin içinde bulunduğu duruma dair çok can yakıcı bir işaret olduğunu söyledi.

Resmi rakamlar ele alındığında bile büyük bir toplumsal yıkımla karşı karşıya olunduğunu savunan Baş, şöyle konuştu:

"Bu resmi rakamlar bize 4,5 milyonu bulan işsizden söz ediyor. Bu iktidar, sadece cumhuriyet tarihinde bir işsizlik rekoru kırmadı, aynı zamanda Türkiye'yi dünya sıralamasında en kötü noktalardan birisine taşıdı. Bu oranın, gençler arasında, hayata yeni atılan insanlar arasında yüzde 27, genç kadınlar arasında ise yüzde 41 olduğunu görüyoruz. Sadece bu veriler bile aslında Türkiye'nin, geride kalan dönemde iktidar tarafından nasıl yağmalandığını, insanların nasıl çaresizliğe süreklendiğini, açılıkla, yoksullukla terbiye edilmeye kalkıldığını gösteriyor."

Baş, 12,5 milyon kişinin bankaların kara listesine girdiğine dikkati çekerek, "Ülke bir bütün olarak kara listeye alınmış diyebileceğimiz kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

İktidarın yoksulluğu, çaresizliği, işsizliği bir yönetme aracı olarak kullandığını öne süren Baş, ortada bir kaza neticesinde oluşan yoksulluk ve işsizlik artışı bulunmadığını savundu. Baş, bunun, ülkeyi yönetme stratejisi haline geldiğini ileri sürdü.

Büyük bir sendikasızlaştırma, işçileri yalnız bırakma ve çaresizliğe itme sürecinin de işlediğini belirten Baş, içinde bulunduğu durumu yüksek sesle ifade eden herkesin bir biçimde iktidar düşmanı ve terörist kategorisine yerleştirilip toplumun baskı altına alındığını iddia etti.

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) işten çıkarmalara da değinen Baş, yargılamalar neticesinde masum olduğu tescil edilmiş olanların işlerine dönemediklerini söyledi. Baş, sosyal yardım alan bir kişinin, babası KHK ile işten çıkarıldığı gerekçesiyle sosyal yardımdan mahrum edildiğini öğrendiklerini aktardı.

Bunun kabul edilemez olduğunu savunan Baş, cezaların şahsi olduğunu, temel hakların önüne geçilmemesi gerektiğini kaydetti.

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