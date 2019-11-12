TBMM (AA) - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 12,5 milyon kişinin bankaların kara listesine girdiğini ifade ederek, "Ülke bir bütün olarak kara listeye alınmış diyebileceğimiz kadar vahim bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, çeşitli illerde devam eden işçilerin hak arama mücadelesini selamlayarak başladı.

Geçtiğimiz hafta yaşanan intiharlar vakalarına değinen Baş, bu intiharların TBMM'ye dönük önemli bir sorumluluk çağrısı, önemli bir uyarı, ülkenin içinde bulunduğu duruma dair çok can yakıcı bir işaret olduğunu söyledi.

Resmi rakamlar ele alındığında bile büyük bir toplumsal yıkımla karşı karşıya olunduğunu savunan Baş, şöyle konuştu:

"Bu resmi rakamlar bize 4,5 milyonu bulan işsizden söz ediyor. Bu iktidar, sadece cumhuriyet tarihinde bir işsizlik rekoru kırmadı, aynı zamanda Türkiye'yi dünya sıralamasında en kötü noktalardan birisine taşıdı. Bu oranın, gençler arasında, hayata yeni atılan insanlar arasında yüzde 27, genç kadınlar arasında ise yüzde 41 olduğunu görüyoruz. Sadece bu veriler bile aslında Türkiye'nin, geride kalan dönemde iktidar tarafından nasıl yağmalandığını, insanların nasıl çaresizliğe süreklendiğini, açılıkla, yoksullukla terbiye edilmeye kalkıldığını gösteriyor."