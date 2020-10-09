"Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize edecek" iddiası

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türk hükümeti daha önce 320 milyar metreküp olarak tahmin ettiği çıkarılabilir doğal gaz rezervinde önemli revizyona gidecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, keşfedilen doğal gaz sahasında rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmaları bu ay tamamlandı.

Üst düzey bir Türk enerji yetkilisi geçen ay yaptığı açıklamada, yaklaşık 4.500 metre (15.000 fit) derinliğe kadar sondaj yapılan Tuna-1 kuyusuna ek olarak iki sondaj daha yapacağını aktarmıştı. Önümüzdeki yıl bölgeye ikinci bir sondaj gemisinin gönderilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Erdoğan, 20 Temmuz’da Karadeniz’deki ‘Sakarya Gaz Sahası’nda (Tuna-1) sondaja başlayan Fatih’in tam 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Türkiye’nin 7-8 yıllık toplam ihtiyacını karşılayan gazın 2023’te vatandaşa ulaşması hedefleniyor.

