HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize edecek" iddiası

"Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize edecek" iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz sahasındaki rezerv miktarına yönelik tahmini yukarı yönlü revize etmeyi beklendiği, yeni rezerv tahmininin gelecek hafta açıklanmasının planlandığı bildirildi.

"Türkiye, Karadeniz'de bulduğu doğalgaz miktarına yönelik tahminini yukarı revize edecek" iddiası

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türk hükümeti daha önce 320 milyar metreküp olarak tahmin ettiği çıkarılabilir doğal gaz rezervinde önemli revizyona gidecek.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre, keşfedilen doğal gaz sahasında rezerv tespiti amaçlı sondaj çalışmaları bu ay tamamlandı.

Üst düzey bir Türk enerji yetkilisi geçen ay yaptığı açıklamada, yaklaşık 4.500 metre (15.000 fit) derinliğe kadar sondaj yapılan Tuna-1 kuyusuna ek olarak iki sondaj daha yapacağını aktarmıştı. Önümüzdeki yıl bölgeye ikinci bir sondaj gemisinin gönderilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Erdoğan, 20 Temmuz’da Karadeniz’deki ‘Sakarya Gaz Sahası’nda (Tuna-1) sondaja başlayan Fatih’in tam 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Türkiye’nin 7-8 yıllık toplam ihtiyacını karşılayan gazın 2023’te vatandaşa ulaşması hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Aliyev'den flaş açıklamalarAliyev'den flaş açıklamalar
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
En Çok Okunan Haberler
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin ölümüne yol açtı! Valilik'ten açıklama
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
KKTC'de hükümet düştü
KKTC'de hükümet düştü
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
Son dakika! Aliyev'den flaş açıklamalar: Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık
Aliyev'den flaş açıklamalar
ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı
Kırgızistan'da OHAL'in ardından sokaklar karıştı!
Kırgızistan'da OHAL'in ardından sokaklar karıştı!
Madrid'de koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Madrid'de koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Yüzü korkunç bir şekilde yanan kadın kocasından onu terk etmesini istiyor
Eşinden istediği şey herkesi çok duygulandırdı!
Rum lider, özel jet karşılığında vatandaşlık dağıtmış
Rum lider, özel jet karşılığında vatandaşlık dağıtmış
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.