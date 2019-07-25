Türkiye Kenya’daki Somalili mültecilere şifa götürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıralarının yaşatılması adına Kenya’da düzenlenen ‘Gören Gözler Gülümseyen Yüzler Sağlık Kampı’, Garissa eyaletinin ardından Somali sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı’nda devam ediyor.

TİKA, UNHCR ve Hayrat Vakfı işbirliğinde Kenya’da düzenlenen sağlık kampında 26 Temmuz’a kadar 250’den fazla göz ameliyatı gerçekleştirilecek. İlk etabı Tecrübe Paylaşım Programı ile Türkiye’den Kenya’ya gelen Türk öğrencilerin katılımı ile Garissa eyaletinde düzenlenen sağlık kampının ikinci etabı 22-27 Temmuz tarihleri arasında TİKA, UNHCR işbirliğinde Hayrat Vakfı ve Kenyalı sağlık sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile Hagadera Mülteci Kampı’ndaki International Rescue Committee (IRC) Hastanesi ile Ifo ve Dagahaley mülteci kamplarına hizmet veren Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Hastanesinde sürdürülüyor. Kampın ilk üç gününde aralarında 20’den fazla çocuğun da bulunduğu 150 hastanın ameliyatı gerçekleştirildi. Mültecilerin yoğun ilgi gösterdiği sağlık kampının sonuna kadar 250’den fazla hastanın ameliyat edilmesi hedefleniyor.

Projenin ana destekçilerinden UNHCR Dadaab Kampı Direktörü Magatte Guisse, sağlık heyetini kabulünde Dadaab’in daha fazla yardım kuruluşunun sektörel desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirerek, Dadaab ve Kuzey Kenya’ya dair olumsuz güvenlik kaygılarının ancak bu tip sağlık çalışmaları sayesinde giderilebileceğini belirtti. Guisse, bölgede daha çok uzman yabancı sağlık ekibi görmek istediklerini de ifade etti.