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Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'nın başkenti Nairobi'de dün bir otelde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Nairobi'de bir otelde yapılan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Terör örgütü Eş-Şebab, dün Nairobi'de Westland bölgesindeki "DusitD2" adlı otel yerleşkesine saldırı düzenlemiş, saldırganlar ve polisler arasında çıkan çatışma sırasında otele giren bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı patlatmıştı.

Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, saldırganların tamamının etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenya kınama saldırı Türkiye

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