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Türkiye, KKTC bayrağının yakıldığı Kıbrıs Rum kesimini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz"

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ıncı kuruluş yıl dönümünde, Kıbrıs Rum kesiminde KKTC bayrağının yakılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Kıbrıs Rum yetkililerinden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklamanın yapılmadığı hatırlatılan açıklamada, olayın faillerinin soruşturulmamasının bu eylemin resmi olarak desteklendiğine de işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, olayda Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Yunan makamlarının da sorumluluğunun olduğuna inanıldığı belirtilerek, "Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreterinin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rum Kesimi KKTC KKTC bayrağı

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