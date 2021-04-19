Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı sürüyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde.

BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna 5. turdan başlamıştı. Bu turda Tarsus İdman Yurduyla karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile eşleşen Kara Kartal bu turu ise 1-0'lık galibiyetle atlamıştı. Çeyrek final karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik skorla tamamlanan maçta penaltılarda 3-2 kazanarak turu geçmişti. En son yarı final müsabakasında Başakşehirle karşılaşan Siyah Beyazlılar, normal süresi berabere bitan karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibini 3-2'lik skorla eleyip adını finale yazdırmıştı.

ANTALYASPOR'UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası Macerasına 4. turdan başlayan Antalyaspor bu turda Pendikspor'u mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu. 5. turda Boluspor'la karşılaşan Kırmızı Beyazlılar rakibini 1-0'lık skorla geçmişti. Son 16 turunda Bursaspor'la mücadele eden Akdeniz Ekibi 3-0'lık skorla galip gelerek bir üst tura atlamıştı. Çeyrek final mücadelesinde Sivasspor'la karşı karşıya gelen Antalya bu kez rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazanmıştı. Son olarak yarı final maçında Antalya derbisinde Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Antalyaspor adını finale yazdıran taraf olmuştu.

