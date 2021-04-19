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Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

19.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir uzatmalarda yenerek finale ulaştı. Final etabında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı sürüyor. Kupanın yarı finalinde, Beşiktaş Başakşehir'i, Antalyaspor ise Alanyaspor'u eledi ve isimlerini finale yazdırdı. Futbolseverlerin gözü ise oynanacak final mücadelesinin tarihinde.

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanması kararlaştırılan final mücadelesi 20.45'de oynanacak. Karşılaşmanın A Spor ve ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

ANTALYA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs'ta İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki final maçı, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupada final müsabakasının saat 20.45'te başlayacağı belirtildi.

Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

BEŞİKTAŞ'IN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yolculuğuna 5. turdan başlamıştı. Bu turda Tarsus İdman Yurduyla karşı karşıya gelen Siyah Beyazlılar rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Son 16 turunda Çaykur Rizespor ile eşleşen Kara Kartal bu turu ise 1-0'lık galibiyetle atlamıştı. Çeyrek final karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik skorla tamamlanan maçta penaltılarda 3-2 kazanarak turu geçmişti. En son yarı final müsabakasında Başakşehirle karşılaşan Siyah Beyazlılar, normal süresi berabere bitan karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibini 3-2'lik skorla eleyip adını finale yazdırmıştı.

Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

ANTALYASPOR'UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası Macerasına 4. turdan başlayan Antalyaspor bu turda Pendikspor'u mağlup ederek tur atlayan taraf olmuştu. 5. turda Boluspor'la karşılaşan Kırmızı Beyazlılar rakibini 1-0'lık skorla geçmişti. Son 16 turunda Bursaspor'la mücadele eden Akdeniz Ekibi 3-0'lık skorla galip gelerek bir üst tura atlamıştı. Çeyrek final mücadelesinde Sivasspor'la karşı karşıya gelen Antalya bu kez rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek yarı finale çıkmaya hak kazanmıştı. Son olarak yarı final maçında Antalya derbisinde Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Antalyaspor adını finale yazdıran taraf olmuştu.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor

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