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Türkiye-Libya mutabakatına KKTC’den destek, Rumlardan tepki geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye ile Libya arasında 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memmuniyetle karşılandı. KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, "Doğu Akdeniz'deki Rumların ve uluslararası güçlerin oyunu bu adım ile bozuldu" dedi.

Türkiye-Libya mutabakatına KKTC’den destek, Rumlardan tepki geldi

Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket edildiğine işaret eden Taçoy, "Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adım ile bertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasındaki belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz" dedi.

'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini kaydeden Taçoy, ”Doğu Akdeniz'de, Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar, hüsrana uğrar. KKTC olarak, atılan adımı selamlıyoruz" dedi.

RUMLARDAN TEPKİ: KINIYORUZ

Kıbrıs Rum yönetimi de, Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtırayı kınadı. Rum Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; imzalanan mutabakat muhtırasının uluslararası hukuku yok saydığı iddia edildi. Açıklamada, "Bu nedenle, mutabakat zaptı, Kıbrıs(Rum) Cumhuriyeti'nin veya diğer kıyı devletlerinin meşru haklarını etkileyen herhangi bir yasal etki yaratmaz ve üretmez" denildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, mutabakat muhtırasının imzalanmasının Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet edileceği mesajı verildi.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bizden iyi olmasın onlar da iyi kınar yani.. Kınamakla yetinin sıkıntı yok..
HEY PALİKARYALAR , SİZ AKDENİZDE DİĞER DEVLETLERLE PETROL VE DOĞALGAZ ANLAŞMALARI YAPIP ARAMA-TARAMA YAPARKEN İYİ DE, BİZ DE AYNISINI İCRA EDERKEN KÖTÜ MÜ? HADİ ORADAN! GÜCÜN YETİYORSA HAVLA!! NOKTA!
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