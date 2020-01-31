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Türkiye mavi bayraklı plaj sayısında 3’üncü oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Türkiye’nin 463 adet mavi bayraklı plaj ile üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Türkiye mavi bayraklı plaj sayısında 3’üncü oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre mavi bayraklı plajlar ile alakalı geçen yıl basına yansıyan haber adedi bin 206 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde de 202 mavi bayrağa sahip Antalya’nın en çok mavi bayraklı plaja sahip şehir olarak gündemde yer aldığı görüldü.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları belli oldu. Türkiye 463 adet mavi bayraklı plajı ile listenin üçüncü sırasına yerleşti. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise İspanya olarak kayıtlara geçerken, 566 adet mavi bayraklı plajı olduğu belirtildi. İkinci sırada yer alan ülke ise 515 mavi bayrak ile Yunanistan olurken, dördüncü sıraya 395 ile Fransa, beşinci sıraya da 385 ile İtalya’nın yerleştiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mavi Bayraklı plajlar Antalya

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