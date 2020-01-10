HABER
  4. Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye, Nijer'in Mali sınırındaki bir karakola düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye Nijer'deki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Chinagodrar Karakolu'na düzenlenen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Nijer'in Mali sınırındaki Tillabeleri bölgesine bağlı Chinagodrar köyünde bir karakola düzenlenen terör saldırısında 25 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
Cep telefonu hırsızlığına 3 gözaltıCep telefonu hırsızlığına 3 gözaltı
Antalya uçağında büyük panik! Antalya uçağında büyük panik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama kınama nijer terör saldırısı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Deniz Baykal'dan hükümete destek: Kutluyorum

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan gelen Antalya uçağında büyük panik!

Antalya uçağında büyük panik!

Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Kazadan 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti

Camı kırıp böyle soydular!

Camı kırıp böyle soydular!

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

İzmit’te masaj salonuna fuhuş baskını! Gözaltına alındılar

Feriköy Mezarlığı'ndaki tecavüz girişiminde yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Mezarlıktaki iğrenç olayda yeni gelişme! İddianame hazırlandı

Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

Bursa'daki korkunç cinayette ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.