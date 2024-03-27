Türkiye'nin başkonsolosluğuna çirkin saldırı! PKK yandaşları Almanya'da ortalığı karıştırdı, Dışişleri'nden sert tepki geldi

Terör örgütü PKK yandaşları Belçika'nın ardından Almanya sokaklarını da birbirine kattı. PKK yandaşlarının son hedefi Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu oldu.

İHA'nın aktardığına göre; Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde terör örgütü yandaşları, belediyenin Nevruz kutlamaları için verdiği yürüyüş izninin ardından An der Christuskirche Caddesi’ndeki Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğuna taş ve sopayla saldırdı. Başkonsolosluk binasının giriş kapısında maddi hasar meydana geldi.

DIŞİŞLERİ'NDEN BAŞKONSOLOSLUĞA SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye'den çirkin saldırıya tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığından gelen açıklama şöyle:

"26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.

Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





