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Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm cenneti Akvaryum Koyu'nda yeni kriz! Tatilciler isyan etti

28.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda bu sefer de ücret krizi yaşandı. Arsa sahibi tarafından bariyer konarak, koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL istendi. Tatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye’ye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşanmıştı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.

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TATİLCİLERDEN 150 TL PARA İSTEDİ

Kuzey Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu’nda denize girmek istedi. Koyun girişine gelen tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti. Tatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye’ye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı Belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.

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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, “25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı’na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik” dedi.

Kaynak: İHA

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