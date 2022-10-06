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Türkiye'nin en acı hatıralarından biri! Pamukova'daki tren kazasında AYM'den flaş karar: Yaşam hakkı ihlal edildi, 90 bin TL tazminat...

06.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 kişinin yaşamını yitirdiği, 80 kişinin ise yaralandığı, Türkiye'nin hafızasına kazınan Pamukova'daki tren kazasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda yetkili makamların gerekli ve yeterli önlemleri aldığının söylenemeyeceği kanaatine varıldığı, yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiği ifade edildi. Başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Türkiye'nin en acı hatıralarından biri! Pamukova'daki tren kazasında AYM'den flaş karar: Yaşam hakkı ihlal edildi, 90 bin TL tazminat...

2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gerçekleşen faciaya ilişkin AYM'den flaş bir karar çıktı. Mahkemeye kazaya ilişkin bireysel başvuruda, yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlal edildiğine karar verildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN YAKINLARI BAŞVURDU

Haydarpaşa-Ankara seferini yapan yolcu treninin 2004'te Sakarya'nın Pamukova ilçesinde raydan çıkması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi, 80'den fazla kişi yaralandı.

Kazanın ardından trenin birinci ve ikinci makinisti ile tren şefi hakkında açılan davada önce mahkumiyete hükmedildi. Yargıtayın verdiği iki kez bozma kararı sonrası ise 2019'da zamanaşımı nedeniyle dava düştü. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları yetkilileri hakkında başlatılan soruşturmaya izin verilmedi.

Bu şekilde 15 yılı aşkın süren yargılama sürecinin ardından kazada hayatını kaybedenlerden bir kişinin yakınları, yaşam hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

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Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17'nci maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutu yönünden ihlal edildiğine, başvuruculara 90 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, karar örneklerinin bilgi amaçlı yargılamayı yapan yerel mahkeme ve Adalet Bakanlığına gönderilmesini kararlaştırdı.

"GEREKLİ VE YETERLİ ÖNEMLER ALDIKLARI SÖYLENEMEZ"

AYM'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararında şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa Mahkemesi somut başvuruya konu tren kazasında yetkili makamların demir yolu taşımacılığı gibi tehlikeli bir faaliyet nedeniyle yaşam ve fiziksel bütünlüğe karşı oluşan riskleri bertaraf etmek için kendilerine düşen pozitif yükümlülük kapsamında gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarının söylenemeyeceği kanaatine varmıştır. Açıklanan gerekçelerle yaşam hakkının maddi boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir."

AYM, yaşam hakkının usul boyutunun da ihlal edildiğine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tren kazası aym
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