Türkiye'nin en mutlu şehrinde gençler yaşlılar kadar mutlu değil

Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan çalışmalarda "Türkiye’nin en mutlu şehri" ve "en yaşlı nüfusa sahip şehri" olma özelliğiyle öne çıkıyor. Ancak Sinop’ta yaş arttıkça mutluluğun da arttığı gözleniyor. Emekli şehri olarak da bilinen ve turistik yönü daha çok öne çıkan Sinop'ta gençler ve orta yaşlılar iş imkanlarının azlığından yakınıyor. Şehir "dışı seni içi beni yakar" sözleriyle anlam buluyor.

Recep Çalışkan (65), "Sinop çok sakin bir şehir. Her şeyiyle insanlarıyla olsun çok mutlu bir şehir ve kaç senedir de Türkiye'nin en mutlu şehri seçiliyor. Oldukça güzel emekliler açısından çok iyi. Vallahi biz memnunuz. Ben son 5 senedir buradayım ve mutluyum, huzurluyum. Her şey doğal yeme içme olsun, insanları olsun çok sevecen misafirperver. Dışarıdan gelen insanlara karşı. Tercih edilecek bir yer yani Karadeniz’in incisi diyebilirim" dedi. Tufan Bilgili (65), "Sinop’ta beni mutlu eden şey insanların birbirine olan saygısı. Onun dışında ekonomik olarak sıkıntılı. Mutlu olmak için bir sebep yok ama biz Sinoplular birbirimize olan saygımızdan dolayı birbirimizin kusurlarını görmezden gelerek bu mutluluğun yollarını kendimize ’Polyannacılık’ oynayarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Serkan Seven (40), “Yani mutlu şehir diyorlar ama gençlere sorsan hiçte mutlu değiliz. Çünkü iş alanı yok. Ne bileyim milletin zor durumları. Genç nesil şu anda hep geziyor iş bulamıyor. Hani normal büyükşehir gibi bir iş alanı yok. Mutlu güzel bir şehir Sinop, turistik bir şehir ama maalesef dışarıdan görüldüğü gibi değil. Herkes mutluyuz diyor ama ben kendi adıma söylüyorum mutsuz çok insan tanıyorum. Fabrika gibi mesela çok kişinin çalışacağı yerler olmalı. Hep büyükşehirlere yatırım oluyor Sinop'a neden olmasın. Güzel fabrikalarla iş alanı açılsın. Sinop’un bir geçim kaynağı zaten balıkçılık bir de turizm yani. Kışın zaten ölü Sinop” şeklinde konuştu. "BEN MUTLU DEĞİLİM" Burak Pekcan (20), “Sinop’ta şu an açıkçası ben mutlu değilim. Neden derseniz iş olanağımız yok. Şimdi dükkanlar kapalı, ben de kafede çalışıyorum. Oradan çıkma ihtimalim var, bir yerde iş yok. Nereye gireceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yeni kesinlikle iş olanağı olması gerekiyor Sinop’ta. Sinop emekli şehri olarak geçtiği için yaşlılar mutlu olabiliyorlar” ifadelerini kullandı.