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  4. Türkiye'nin en soğuk yeri... Korkutan görüntüler! Aç kurtlar mahallelere indi

Türkiye'nin en soğuk yeri... Korkutan görüntüler! Aç kurtlar mahallelere indi

16.01.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Ardahan'ın 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesi dün gece eksi 28,4 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. İlçede araç aküleri donarken, aç kalan kurtlar mahallelere indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Türkiye'nin en soğuk yeri... Korkutan görüntüler! Aç kurtlar mahallelere indi

Kar yağışının etkisini yitirdiği 1900 rakımlı Ardahan'da, soğuk hava baş gösterdi. Kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı, eksi 21,1 derece olarak ölçüldü. 2 bin 30 rakımlı Göle ilçesinde de termometreler, eksi 28,4 dereceyi gösterdi.

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KURTLAR MAHALLELERE İNDİ

Göle, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu. İlçede araç aküleri donarken, aç kalan kurtlar mahallelere indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Diğer ilçelerde ise en düşük sıcaklıklar Damal’da eksi 18,1, Hanak’ta eksi 12,9, Posof’ta eksi 12,1, Çıldır’da ise eksi 12,2 olarak ölçüldü.

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BÖLGEDEKİ DİĞER İLLERDE SICAKLIKLAR

Bölge illerde ise en düşük sıcaklıklar şöyle:

Ağrı eksi 6,8, Erzincan eksi 0,1, Erzurum eksi 10,9, Iğdır eksi 3,5, Kars eksi 12,3, Muş eksi 0,.9."

(DHA)

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Ardahan Göle kurt soğuk
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